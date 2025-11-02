SON DAKİKA… Soğuk ve yağışlı hava için tarih verildi: Meteoroloji’den İstanbul dahil 30 il için uyarı!

SON DAKİKA… Pastırma sıcakları, cuma gününden itibaren etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu uyarısını paylaştı. Meteoroloji'den alınan son değerlendirmelere göre bugün yağış beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, haftanın ikinci gününde yurdun kuzeybatı bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak.
Tahminlere göre salı günü Marmara Bölgesi'nin geneli, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış bekleniyor. Hafta ortasına doğru ise yağış alanı genişleyecek; çarşamba ve perşembe günleri ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış görülecek.
İSTANBUL DAHİL 30 İL İÇİN ALARM VERİLDİ
Salı günü yağış beklenen iller arasında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri, hafta ortasından itibaren İstanbul dahil 30 ilde sağanakların etkili olacağını bildirdi.
Çarşamba günü yağış beklenen iller arasında Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay yer alıyor.