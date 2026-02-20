SON DAKİKA… Sokak köpeğinden kaçarken otobüs çarptı! Üniversiteli Cennet Nesibe Gül yaşam savaşı veriyor…

SON DAKİKA... Sahipsiz sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Son olay ise Trabzon'da yaşandı.
Feci kaza, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde; Cennet Nesibe Gül'ün köpeğin saldırısından kurtulmak için yola yöneldiği, bu sırada otobüsün kendisine çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül'ün yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.