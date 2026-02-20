Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sokak köpeğinden kaçarken otobüs çarptı! Üniversiteli Cennet Nesibe Gül yaşam savaşı veriyor…
Giriş Tarihi: 20.02.2026 08:59 Son Güncelleme: 20.02.2026 09:15

SON DAKİKA… Sahipsiz sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet, Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Feci olay bu kez Trabzon’da yaşandı. Üniversiteli 21 yaşındaki Cennet Nesibe Gül, köpekten kaçtığı sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Feci kaza, kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam
SON DAKİKA... Sahipsiz sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Son olay ise Trabzon'da yaşandı.

Feci kaza, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçarken otobüsün çarptığı üniversiteli genç kız ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video

Gül, köpekten kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AĞIR YARALANDI... YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; Cennet Nesibe Gül'ün köpeğin saldırısından kurtulmak için yola yöneldiği, bu sırada otobüsün kendisine çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül'ün yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.

