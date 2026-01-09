SON DAKİKA… Sokak köpekleri parçalamıştı! Tunahan Yılmaz davasında emsal karar: Ailesine rekor tazminat…

'ŞU ANA KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR TAZMİNAT'

Ailenin avukatı Aslıhan Ergün Ercan, "Mahkeme, olayın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmeden önceki halinde, 'kısırlaştır, aşıla, sokağa sal' maddelerinin geçerli olduğu dönemde olmasına rağmen idarenin gerekli özeni göstermesi gerektiğini ve çocuğun başına gelenlerin bir karşılığı olmamasına rağmen, bir nebze acısını hafifletmek üzere şu ana kadar görülmemiş bir tazminata hükmetti. Bu kararı ayrıca görevini yapmayan idarelere uyarı mahiyetinde olduğunu da belirtti. 5199 sayılı yasa değiştirilip, artıp sokakta başıboş köpek olmaması yasalaştı. Bu haliyle meydana gelen başıboş köpek saldırıları neticesi açılacak tazminat davalarında çok yüksek miktarlara karar verilebilmesinin de önü açıldı. Görevini yapmadığı için vatandaşın yaralanmasına sebep olan yine bu nedenle açılacak davalarda yüksek tazminat miktarlarının çıkması ve sayının olağan kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde yetkilere 'kamuyu kasten zarara uğratmak' fiilinden de yargılama yolu açılmış oldu" dedi.(DHA)