Son dakika: Son dakika: Avrupa’nın uyuşturucu baronu Antalya’da yakalandı! Emniyet’ten 2 ilde nefes kesen operasyon





"ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." Şeklinde açıklamada bulundu.