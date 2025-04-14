Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Sosyal medya Ali Efe Güneş'in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu!
Giriş Tarihi: 14.4.2025 13:11 Son Güncelleme: 14.4.2025 13:13

SON DAKİKA: Sosyal medya Ali Efe Güneş'in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu!

SON DAKİKA: Sosyal medya platformu TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan milli sporcu Ali Efe Güneş'in yaşça küçük kızlara attığı skandal mesajlar ortaya çıktı. Sosyal medyayı ayaklandıran yazışmalar sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir karar geldi. Çocuklara mide bulandıran mesajlar atan Güneş hakkında harekete geçildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA: Sosyal medya Ali Efe Güneş’in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu!

ALİ EFE GÜNEŞ HAKKINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş, 6 Nisan 2005'te Ankara'da doğup büyüdü. Milli sporcu bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışıyor. b2022'de düzenlenen 15'inci Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birinci oldu.

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SON DAKİKA: Sosyal medya Ali Efe Güneş'in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu!
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