SON DAKİKA: Sosyal medya Ali Efe Güneş’in iğrenç mesajlarını konuşuyor! Skandal yazışmalar ifşa oldu!

ALİ EFE GÜNEŞ HAKKINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.





GÖZALTI KARARI

Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

ALİ EFE GÜNEŞ KİMDİR?

Güneş, 6 Nisan 2005'te Ankara'da doğup büyüdü. Milli sporcu bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışıyor. b2022'de düzenlenen 15'inci Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birinci oldu.