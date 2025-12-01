SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni ’Ali Demir Evrensel’ isimli sahte yazar çifte cinayet hükümlüsü çıktı!

TÜRKİYE'Yİ GEZİP KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Ramazan Evrensal'ın kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı ve bu kitapları internet üzerinden satışa sunduğu belirlendi. Daha da çarpıcı olanı, firari hükümlünün son iki yıl içinde Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki lüks otellerde imza günleri ve halka açık konferanslar düzenleyerek geniş bir kitleye hitap ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının da oldukça yüksek olduğu görüldü. Cinayet davalarının 2021'de Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.