SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni ’Ali Demir Evrensel’ isimli sahte yazar çifte cinayet hükümlüsü çıktı!

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada içerikler paylaşan "Ali Demir Evrensel" adlı profili takibe aldı. Bu isimde resmi bir kayda rastlanmayınca devreye yüz tanıma sistemi girdi ve fenomenin gerçek kimliği Ramazan Evrensal olarak belirlendi.
RAMAZAN EVRENSAL
YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE DEŞİFRE OLDU
Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Evrensal'ın; 2006 yılında karıştığı iki ayrı cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca Evrensal'ın 'Hakaret', 'Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' ve 'Dolandırıcılık' gibi 3 ayrı suçtan daha arandığı belirlendi.
TÜRKİYE'Yİ GEZİP KONFERANSLAR DÜZENLEMİŞ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Ramazan Evrensal'ın kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı ve bu kitapları internet üzerinden satışa sunduğu belirlendi. Daha da çarpıcı olanı, firari hükümlünün son iki yıl içinde Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki lüks otellerde imza günleri ve halka açık konferanslar düzenleyerek geniş bir kitleye hitap ettiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının da oldukça yüksek olduğu görüldü. Cinayet davalarının 2021'de Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.
VİLLADAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Emniyet ekipleri, Evrensal'ın Adana'nın Gülbahçesi Mahallesi'ndeki lüks bir villada saklandığını belirledi. Villaya düzenlenen operasyonda polisi fark eden Ramazan Evrensal, evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı ancak bölgede önlem alan ekipler tarafından evin bahçesinde yakalandı. Adreste yapılan aramada; 1123 adet uyuşturucu hap, Hassas terazi, 34 bin 100 lira, 240 avro ve 1780 sterlin nakit para ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale de inceleme yapılmak üzere el konuldu.
"BANA İFTİRA ATIYORLAR" SAVUNMASI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne sevk edilen Ramazan Evrensal, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: "Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar. Adliyeye sevk edilen Ramazan Evrensal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.