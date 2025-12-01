Video Yaşam 36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video
01.12.2025 | 10:08

Adana'da polis sosyal medyada sahte kimlikle paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki kişinin yıllardır firari olan iki cinayet dosyasından 36 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğunu belirledi. Hükümlünün sahte kimlikle yazar kimliği oluşturup 7 kitap yayımladığı ve birçok ilde konferanslar düzenlediği ortaya çıktı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri, sosyal medyada "Ali Demir Evrensel" adıyla içerikler paylaşan bir hesapla ilgili inceleme başlattı. Profili tarayan ekipler, bu isimle kayıtlı gerçek bir kişi bulunmadığını tespit etti. Hesaptaki görüntüleri yüz tanıma sistemine yükleyen polis, hesabın aslında R.E. (49) tarafından kullandığını ortaya çıkardı.

"CİNAYETTEN DOLANDIRICILIĞA KADAR BİR ÇOK SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI"
R.E.'nin GBT kayıtlarını inceleyen polis 2006'da karıştığı iki cinayetten toplam 36 yıl 7 ay 12 gün, ayrıca 'Resmi belgede sahtecilik'ten 2 yıl kesinleşmiş cezası olduğunu öğrendi. Bunun yanında "Hakaret", "Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" ile "Dolandırıcılık" suçlarından da firari olarak arandığı anlaşıldı.

"SAHTE KİMLİĞİYLE 7 KİTAP YAZIP, İMZA GÜNLERİ DÜZENLEMİŞ"
Polis, hükümlünün sahte kimliği sadece sosyal medyada kullanılmadığını da ortaya çıkardı. Hükümlü R.E.'nin kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı, internet üzerinden sattığı ve son iki yıl içinde Adana'dan Bursa'ya kadar birçok ilde otellerde konferans ve imza günü düzenlediği öğrenildi. Sosyal ciddi bir takipçi kitlesi oluşturan hükümlünün, cinayet dosyalarının 2021'de sonuçlandığı, Yargıtay'ın da verilen cezayı onadığı öğrenildi.

"VİLLADA YAKALANDI"
Yapılan teknik takibin ardından firarinin Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bir villada saklandığı tespit edildi. Operasyon için adrese giden ekipleri fark eden R.E., arka pencereden atlayıp kaçmaya kalkıştı ancak önlem alan polis tarafından bahçede kısa sürede etkisiz hale getirildi. Villada yapılan aramada bin 123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 Euro, 1780 Sterlin, 34 bin 100 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen R.E. basın mensuplarına, "Utanılacak olan ben değilim. Bana atılan iftiralar hakikat yolundan dönmemiz için. Biz rabbimize güvenmişiz" dedi. Adliyeye sevk edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

