Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı!
Giriş Tarihi: 18.02.2026 14:39 Son Güncelleme: 18.02.2026 15:03

SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı!

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, açtığı canlı yayında dini değerlerimizi hiçe saydı. Demir hakkında Müslümanlara ve Sünnilere yönelik ettiği sarf ettiği hakaret dolu sözler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı!
  • ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında, online bir platform üzerindeki canlı yayında Sünnilere yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Demir hakkında gözaltı karar verildiği öğrenildi.

DİNİ DEĞERLERİMİZE HAKARET ETTİ

Demir yayında "Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünniler'den." ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından Demir'e tepki yağmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir hakkında gözaltı kararı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz