Son dakika: Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can gözaltına alındı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından hakkında işlem yapılan fenomen, gözaltına alındı.

SON VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mika Raun Can, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, özellikle son videosu büyük tepki toplamıştı. Son olarak hamilelik videosuyla tepkileri üzerine çeken paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu provoke edici ve kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle yetkililere çağrıda bulundu.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.