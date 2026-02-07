SON DAKİKA… Sosyal medyadaki kadın profiline kandı başına gelmeyen kalmadı: Fotoğraf ve hediye gönderip…

'8 AYDIR KREDİLERİ ÖDÜYORUM'

Mustafa Palanca yaşananları şöyle anlattı:

"Sosyal medyada Noraini Zahari diye bir bayanla tanıştım. Daha sonra WhatsApp üzerinden mesajlaşmaya devam ettim. Londra'da yaşadığını söyledi. Mühendis olduğunu söyledi. Endonezya'da bir iş bulduğunu ve Endonezya dönüşünde İstanbul'da buluşacağımızı söyledi. Endonezya'ya gitmeden önce kargo ve evrakları göndereceğim dedi. Fotoğraflarını gönderdi. Hediyeler de koyduğunu söyledi. Bu kargonun parasını ben ödeyemem, benim param yok dedim. O da kargonun içerisine ben o ücreti koydum dedi. 40 bin lirayı kuryeye kargo parası olarak ödedim.