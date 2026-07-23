SON DAKİKA… Sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi: Hesabına erişim engeli getirildi!

SON DAKİKA… Sözde fenomen Fatma Soydaş'ın sosyal medyadaki skandal paylaşımları sonrası düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Soydaş, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.
HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Açıklamada, "Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.