Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi: Hesabına erişim engeli getirildi!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:02 Son Güncelleme: 23.07.2026 17:07

SON DAKİKA… Sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi: Hesabına erişim engeli getirildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içerik üreten sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soydaş’ın hesaplarına erişim engeli getirilirken, sözde fenomenin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği açıklandı.

SON DAKİKA… Sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi: Hesabına erişim engeli getirildi!
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SON DAKİKA… Sözde fenomen Fatma Soydaş'ın sosyal medyadaki skandal paylaşımları sonrası düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Soydaş, "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Fatma Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Açıklamada, "Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA… Sözde fenomen Fatma Soydaş hakkında tutuklama talebi: Hesabına erişim engeli getirildi!
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