SON DAKİKA | Sözde komedyen Tuğba Ulu davasında ara karar: O hadsizliğe hapis cezası!





"GÖSTERİLERİMDE DE KADINLARA YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIM"

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Tuba Ulu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakim tarafından geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan Tuba Ulu "Beraatimi talep ediyorum. Mütalaada belirtilen kadınları aşağılamaya yönelik eylemi kabul etmiyorum. Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğim düşünülerek suçlamayı kabul etmiyorum. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptım" dedi. Ulu son sözünde "Söz konusu söylemlerinin ayrıştırıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Kimseyi aşağılama durumum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan hakim, Ulu'nun 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 5 ay hapis ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör