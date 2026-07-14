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Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:15

SON DAKİKA | Sözde komedyen Tuğba Ulu davasında ara karar: O hadsizliğe hapis cezası!

SON DAKİKA | Sözde komedyen Tuba Ulu'nun bir gösterisinde Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği hakaret içerikli skandal sözleri büyük tepki çekmişti. Davada ara karar açıklanırken, Ulu’nun hadsiz sözlerine hapis cezası verildi.

İHA Yaşam
SON DAKİKA | Sözde komedyen Tuğba Ulu davasında ara karar: O hadsizliğe hapis cezası!
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Bir gösterisinde Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için söylediği sözler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Tuğba Ulu'nun yargılanmasına devam edildi.



"GÖSTERİLERİMDE DE KADINLARA YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIM"

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Tuba Ulu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada hakim tarafından geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan Tuba Ulu "Beraatimi talep ediyorum. Mütalaada belirtilen kadınları aşağılamaya yönelik eylemi kabul etmiyorum. Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak her alanda mücadele ettiğim düşünülerek suçlamayı kabul etmiyorum. Gösterilerimde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptım" dedi. Ulu son sözünde "Söz konusu söylemlerinin ayrıştırıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Kimseyi aşağılama durumum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan hakim, Ulu'nun 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 5 ay hapis ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE

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SON DAKİKA | Sözde komedyen Tuğba Ulu davasında ara karar: O hadsizliğe hapis cezası!
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