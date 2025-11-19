Son dakika: Sultangazi’de 27 katlı otelde yangın çıktı!

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan aralarında yabancı turistlerin de olduğu müşteriler yoğun duman nedeniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, dumandan hafif şekilde etkilenen bazı kişilere ambulanslarda oksijen desteği sağlandı.