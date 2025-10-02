SON DAKİKA: Sumud filosu nerede, son son durumu nedir? 28’i Türk 201 aktivist alıkoyuldu! İşte, Sumud Filosu’nda son gelişmeler!

Sumud Filosu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Filonun güncel konumu ve operasyonlara dair bilgiler, hem yetkililer hem de kamuoyu tarafından yakından izleniyor. İşte Sumud Filosu'nun son durumu ve mevcut yeri hakkında detaylar…
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için eylül ayından bu yana seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'na, Gazze'ye 69.3 mil (yaklaşık 112 kilometre) kala siyonist İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi. İsrail komandoları, filodaki gemilere çıkarak yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Gazze'ye yardım taşıyan özgürlük filosundaki 45 teknenin önü İsrail hücumbotlarınca kesildi.
Karartma yapılan gemilerdeki aktivistler ülkeleriyle canlı yayınlar yapmaya başladı. Filonun amiral gemisi Alma'ya müdahale eden siyonist güçler gemideki aktivistleri alıkoydu. İsrail Donanması filoya "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" uyarısında bulunduktan sonra gemilerle kurulan iletişim tamamen kesildi, internet üzerinden yapılan canlı yayınlara da ulaşılamadı.
Filonun sosyal medya hesaplarından ise "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı. Filodan daha sonra "Müdahale edilmeyen gemilerimiz yoluna devam ediyor" ifadesi kullanıldı.