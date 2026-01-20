SON DAKİKA | Suriye ordusu Haseke kapısında: SDG/YPG anlaşmayı bozdu!

Son Dakika: Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.
Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.
Ancak terör örgütünün ateşkes anlaşmasını bozmasıyla bölgede çatışmalar yeniden şiddetlenirken, Suriye ordusu Haseke'ye doğru ilerlemeye başladı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, "Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristin kaçmasının ardından, Suriye ordusu birlikleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel operasyon birimlerinin Şeddadi kentine girdiğini" aktardı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ordu ve İçişleri Bakanlığı birlikleri Şeddadi kenti ve çevresinde kapsamlı arama ve tarama operasyonu yürüttü. Operasyonda 81 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Geriye kalan DEAŞ'lıların ise aranmasına devam ediliyor."
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurları, YPG/SDG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı'na kadar ilerledi.
Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.
Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.
Suriye ordusunun Haseke'ye operasyon başlattığı bildirildi. Öte yandan ABD uçaklarının Haseke semalarında olduğu belirtildi.
Suriye'de yakından takip edilen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki kritik görüşmenin sonuçsuz kaldığı iddia edildi.
Suriye Cumhurbaşkanlığının X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.
Açıklamada, iki liderin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasının önemini vurguladığı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabalara destek verilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.
Tarafların ayrıca, Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve Suriye devleti çatısı altında korunmasının gerekliliğini vurguladığı ifade edildi.
Görüşmede, Suriye ile ABD arasında terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin sona erdirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Açıklamada, iki liderin güçlü ve birlik içinde bir Suriye görme yönünde ortak temennilerini dile getirdiği, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla baş edebilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini ifade ettikleri aktarıldı.
Telefon görüşmesinde ayrıca çeşitli bölgesel konuların ele alındığı ve Suriye'ye daha iyi bir geleceğe yönelmesi için fırsat tanınmasının öneminin vurgulandığı belirtildi.
Rakka kentinden geçen Fırat Nehri üzerindeki eski köprü ile yeni köprüyü patlatan terör örgütü YPG/SDG, bölge sakinlerinin ulaşım imkanlarını sekteye uğrattı.
Nehrin iki yakası arasındaki araç ve insan ulaşımının kesintiye uğramasıyla halk, günlük ihtiyaçlarını karşılamak ve evlerine ulaşmak için yüksek ücretler ödeyerek tekneleri kullanmak zorunda kaldı.
Terör örgütünün maddi ve manevi zarara uğrattığı bölge sakinleri, her şeye rağmen köprüler ve bölgenin yeniden inşası için ümitli olduklarını, Suriye halkının bunu başaracak güçte büyük bir halk olduğuna inandıklarını ifade etti.
“KÖPRÜ BELİRLİ BİR KESİMİN DEĞİL TÜM HALKINDIR”
Rakka sakini Muhammed Saad Halef, köprünün yıkılmasının tüm bölge halkını cezalandırmak anlamına geldiğini belirterek, "Kent merkezi ile köyleri bağlayan bu köprüden büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu köprü herkesindir; belirli bir kesimin malı değildir. İnşallah iyi gençlerin ve yönetimin çalışmalarıyla köprümüz ve ülkemiz yeniden imar edilir. Suriye halkı büyük bir halktır, bu zorlukları aşacaktır." dedi.
“TERÖRİST MİLİSLER KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURDU”
Fırat Nehri kıyısında yaşayan Müeyyid Ali el-Hac ise köprünün yıkılma sürecine dair tanıklığını paylaştı.
Hac, "Yaklaşık 3 gün önce SDG terörist milisleri gördüğünüz bu köprüyü havaya uçurdu. Bölgede büyük zorluklar var ancak birlikte buraları yavaş yavaş yeniden inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.
Genel anlamda ülkede ve özel olarak da bölgeledeki son gelişmeleri değerlendiren Hac, "Yaşadığımız zafer sevincini kelimelerle anlatmak mümkün değil, savaşın getirdiği yıkım bile bu sevince engel olamıyor." ifadelerini kullandı.
“TEKNE GEÇİŞLERİ HALKIN BÜTÇESİNİ SARSIYOR”
Köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sadece teknelerle sağlanabildiğini dile getiren Muhammed Naim Gıtaz, bu durumun ekonomik yüküne dikkati çekti. Evine gitmek için nehri geçmek zorunda olduğunu belirten Gıtaz, şunları söyledi:
"Eski köprü yıkılınca teknelere mahkum kaldık ama geçiş ücretleri çok pahalı. İnsanlar adeta günlük yiyecek parasını bu geçişe ödüyor. Motosiklet geçişi için 10 bin, kişi başı geçiş için 5 bin Suriye lirası alınıyor. Bu köprüyü yıkarak bize anlatılmaz bir zorluk çıkardılar. Sevincimizden havalarda uçuyoruz ama köprünün yıkık olması sırtımızdaki en büyük yüktür."
Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Tabka kentinden çekilirken bölgenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüleri patlattı ve su hatlarına büyük zarar verdi.
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin Haseke kentindeki Şeddadi Hapishanesi'nde tutulan terör örgütü DEAŞ üyelerini serbest bıraktı.
Suriye ordusu, hapishanenin bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ederek, DEAŞ'lı teröristleri yakalamak için operasyon başlattı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü SDG'yi DEAŞ'lı tutuklu teröristleri "siyasi şantaj" aracı olarak kullanmakla suçlanarak, "İçişleri Bakanlığı vatandaşların güvenliğinin, toplumsal huzurun korunmasının ve terörün yeniden ortaya çıkmasının önlenmesinin en yüksek ulusal öncelik olduğunu vurgulamaktadır" denildi.
Açıklamada, "Anayasal ve yasal sorumlulukları doğrultusunda Bakanlık, Haseke ilindeki DEAŞ mensuplarına ait cezaevlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde devralınması, güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir güvenlik ihlali ya da firar girişiminin önlenmesi için tam hazırlık içinde olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca bölgenin güvenliği ve istikrarının sağlanması ile terörün geri dönüşünün engellenmesi kapsamında ABD tarafıyla doğrudan koordinasyona hazır olduğunu açıklamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
SDG'nin kontrolü altındaki hapishanelerden DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakılmasının tüm sorumluluğun SDG'ye ait olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Suriye'nin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden ciddi bir güvenlik ihlali olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Söz konusu hapishanelerin devralınması ve güvenliğin sağlanması için Özel Görevler İdaresi ile Cezaevleri İdaresi'nden oluşan ortak özel bir gücün kurulduğu ifade edilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, SDG'nin DEAŞ tutukluları dosyasını Suriye devletine karşı siyasi ve güvenlik şantajı aracı olarak kullanma ya da devletin egemenliğinin tesisi ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasını sözde 'cezaevleri tehdidi' ile ilişkilendirme girişimlerini kesin bir dille reddetmektedir. Bu girişimlerin açık olduğu ve yalnızca kaosun yeniden üretilmesine ve sivillerin güvenliğinin tehdit edilmesine hizmet ettiği ifade edilmektedir" denildi.
Açıklamada, Suriye devletinin terörle mücadele ve terörün geri dönüşünün engellenmesine yönelik uluslararası çabaların ortağı olduğuna dikkat çekilerek, hiçbir gerekçe altında bundan taviz verilmeyeceği vurgulandı.
Suriye'nin Rakka ilinde bazı DEAŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi'ni devretmek istemeyen YPG/SDG'li teröristler Suriye ordusuyla çatışıyor.
AA ekibinin görüntülediği hapishane, Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.
AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ordu güçleri gündüz saatlerinde devralmak üzere hapishane çevresine ulaştıklarında YPG/SDG'li teröristler tarafından ateş açıldı.
Ordu yetkililerinin devir işleminin yapılması talebine olumlu yanıt vermeyen örgüt mensuplarıyla zaman zaman şiddetlenen çatışmalar akşam saatlerinde aralıklarla devam etti.
Teröristlerle çatışmalar sürerken, 30 kadar YPG/SDG elebaşı ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi.
Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300'ü bulduğu bildiriliyor.
Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DEAŞ'lı teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor.
Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.
Rakka'daki yerel kaynaklar terör örgütü YPG/SDG'nin birçok kişiyi gerekçe göstermeden DEAŞ'lı olmakla suçlayarak alıkoyduğunu belirtiyor.
Ordu birlikleri, hapishaneyi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.