SON DAKİKA… Taksici Deniz Örer ücret tartışmasında can vermişti! İşte vahşetin yaşandığı o araç: Çok sayıda kurşun izi…

Olay, dün gece saat 23 sıralarında Basmane Kapılar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.M. isimli şüpheli, Deniz Örer'in (52) kullandığı ticari taksiye yolcu olarak bindi. iddiaya göre yolculuk esnasında şoför ile yolcu arasında ücret konusunda tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda D.M., yanındaki tabancayla taksi şoförü Örer'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Örer, ağır yaralandı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI
Olayın ardından şüpheli D.M., Örer'in ticari taksisinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Bir süre araçla kaçan şüpheli, taksiyi bir sokak üzerinde terk ederek kaçışına yaya olarak devam etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde taksi şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Örer'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI
Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak içim çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda kimliği ve kaçış güzergahı tespit edilen şüpheli D.M., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
'OĞUZ ERGE İLE AYNI DURAKTAYMIŞ'
Konak'ta hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer'in, 1 Şubat 2024'te aracına aldığı müşteri tarafından tabancayla vurularak öldürülen Oğuz Erge'nin de çalıştığı Kahramanlar Fuar Taksi Durağı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.
Örer'in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, "Bu bizim ikinci olayımız. Oğuz arkadaşımızdan sonra Deniz de katledildi. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık olmuş sonrasında da ateş etmiş. Deniz'i arabadan indirip cesedini atmış, ardından da taksiyi alıp kaçmış. Yine bizim başımıza geldi. Bu işin kaderi bu. Allah rahmet eylesin, kendisini çok severdik" dedi.
İŞTE VAHŞETİN YAŞANDIĞI O ARAÇ
Olay yeri inceleme ekiplerinin takside ve olayın yaşandığı sokakta yaptığı çalışmalar tamamladı. Taksi, 11 Mart gecesi Örer'in çalıştığı taksi durağının yakınında park halinde görüntülendi. Görüntülerde aracın sağ ön kapısında kurşun izi görüldü.