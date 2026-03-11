SON DAKİKA… Taksici Deniz Örer ücret tartışmasında can vermişti! İşte vahşetin yaşandığı o araç: Çok sayıda kurşun izi…

Örer'in taksi durağından arkadaşı Saruhan Özdenler, "Bu bizim ikinci olayımız. Oğuz arkadaşımızdan sonra Deniz de katledildi. Bildiğim kadarıyla bir anlaşmazlık olmuş sonrasında da ateş etmiş. Deniz'i arabadan indirip cesedini atmış, ardından da taksiyi alıp kaçmış. Yine bizim başımıza geldi. Bu işin kaderi bu. Allah rahmet eylesin, kendisini çok severdik" dedi.