SON DAKİKA: Tarihi tophane Çeşmesi’nde inanılmaz olay: 300 yıllık tarihi esere zarar verdi! Sebebi pes dedirtti!

'POLİS KONULMASINI İSTİYORUZ'

Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, "Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisiyim. Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser. İstanbul'un üç büyük çeşmesinden bir tanesi, görüldüğü üzere bir sanat abidesi. Burası Tophane Çeşmesi. Düne kadar çeşmemiz burada sağlam duruyordu fakat akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, daha önce bizim camimizde de üç gün üst üste kitaplıkları yıktı, devirdi. Polis çağırdığımızda akli malul olduğu için herhangi bir işlem yapılamayacağını maalesef söylediler. Sanırım yasada böyle bir boşluk var ve bu tarz insanlar bu tarz yapılara zarar verebiliyorlar. Dün gece saatlerinde bizim güvenlik arkadaşımız burada bir alev fark edince hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber vermiş.