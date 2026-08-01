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Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye Yasası' açıklaması: Yasa teklifi haftaya TBMM'ye gelecek
Giriş Tarihi: 1.08.2026 15:43Son Güncelleme: 1.08.2026 15:50
Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye Yasası' açıklaması: Yasa teklifi haftaya TBMM'ye gelecek
Son dakika haberi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.
Son dakika: Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin süreç kararlılıkla yürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.