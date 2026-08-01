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Giriş Tarihi: 1.08.2026 15:43 Son Güncelleme: 1.08.2026 15:50

Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye Yasası' açıklaması: Yasa teklifi haftaya TBMM'ye gelecek

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.

AA
Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye Yasası’ açıklaması: Yasa teklifi haftaya TBMM’ye gelecek
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Son dakika: Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin süreç kararlılıkla yürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." dedi.

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Son Dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye Yasası' açıklaması: Yasa teklifi haftaya TBMM'ye gelecek
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