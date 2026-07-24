SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişti! CHP 5. sıraya geriledi: İşte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin listesi…

SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet bataklığına saplanan, mutlak butlan kararı ile 'buhran' yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen bölünme yaşandı! Genel Başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, Yeni Parti için imzayı attı.
SON GRUP TOPLANTISINDA VEDA ETTİ
Salı günü yapılan son grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullanan Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasında ismi şaibeli olan isimlerle yeni partiyi kuracağını açıkladı.
MECLİS'TE KOLTUK DAĞILIMI DEĞİŞTİ
Özgür Özel ile birlikte 90 vekilin CHP rozetini atmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekil dağılımında da değişiklik yaşandı. 135 vekili bulunan CHP, 90 vekilin istifası ile 5. sıraya geriledi. Öte yandan Yeni Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri de belli oldu.
ŞAİBELİ İSİMLER YENİ PARTİ'DE!
Özel, yeni partisini yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi ekibiyle kurmaya hazırlanıyor. Partinin kurucular listesinde Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi adı şaibe iddialarına karışan isimler yer alıyor. İşte Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'na katılan vekillerin isimleri…
1. AHMET TUNCAY ÖZKAN
2. AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU
3. ALİ GÖKÇEK
4. ALİ MAHİR BAŞARIR
5. ALİYE COŞAR
6. ALİYE TİMİSİ ERSEVER
7. ASU KAYA
8. AŞKIN GENÇ
9. AYÇA TAŞKENT
10. AYHAN BARUT
11. AYKUT KAYA
12. AYLİN YAMAN
13. BARIŞ KARADENİZ
14. BEKİR BAŞEVİRGEN
15. BİLAL BİLİCİ
16. BURHANETTİN BULUT
17. BÜLENT TEZCAN
18. CAVİT ARI
19. CEMAL ENGİNYURT
20. CUMHUR UZUN
21. DENİZ YAVUZYILMAZ
22. DENİZ YÜCEL
23. DOĞAN DEMİR
24. EDNAN ARSLAN
25. ELVAN IŞIK GEZMİŞ
26. ENSAR AYTEKİN
27. EVRİM KARAKOZ
28. EVRİM RIZVANOĞLU EMİR
29. EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL
30. FAHRİ ÖZKAN
31. FETHİ AÇIKEL
32. GAMZE TAŞCIER
33. GİZEM ÖZCAN
34. GÖKAN ZEYBEK
35. GÖKÇE GÖKÇEN
36. GÖKHAN GÜNAYDIN
37. HARUN ÖZGÜR YILDIZLI
38. HASAN ÖZTÜRK
39. HİKMET YALIM HALICI
40. İBRAHİM ARSLAN
41. İSMAİL ATAKAN ÜNVER
42. İSMET GÜNEŞHAN
43. İZZET AKBULUT
44. KAYIHAN PALA
45. MAHMUT TANAL
46. MEHMET SALİH UZUN
47. MEHMET TAHTASIZ
48. MELİH MERİÇ
49. METİN İLHAN
50. MURAT BAKAN
51. MURAT ÇAN
52. MURAT EMİR
53. MUSTAFA ERDEM
54. MUSTAFA SARIGÜL
55. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
56. MÜHİP KANKO
57. NAİL ÇİLER
58. NAMIK TAN
59. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU
60. OKAN KONURALP
61. ORHAN SÜMER
62. ÖZGÜR CEYLAN
63. ÖZGÜR ERDEM İNCESU
64. ÖZGÜR KARABAT
65. ÖZGÜR ÖZEL
66. REŞAT KARAGÖZ
67. SEDA KAYA ÖSEN
68. SERVET MULLAOĞLU
69. SEYİT TORUN
70. SİBEL SUİÇMEZ
71. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
72. SÜLEYMAN BÜLBÜL
73. SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ
74. ŞEREF ARPACI
75. TAHSİN OCAKLI
76. TALAT DİNÇER
77. TALİH ÖZCAN
78. TEKİN BİNGÖL
79. TURAN TAŞKIN ÖZER
80. TÜRKAN ELÇİ
81. UĞUR BAYRAKTUTAN
82. ULAŞ KARASU
83. UMUT AKDOĞAN
84. UTKU ÇAKIRÖZER
85. ÜMİT ÖZLALE
86. VELİ AĞBABA
87. YAŞAR TÜZÜN
88. YUNUS EMRE
89. YÜKSEL TAŞKIN
90. ZEYNEL EMRE
91. AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU