Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişti! CHP 5. sıraya geriledi: İşte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin listesi…
Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:50 Son Güncelleme: 24.07.2026 12:58

SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişti! CHP 5. sıraya geriledi: İşte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin listesi…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak butlan kararı sonrası dağıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesiyle Genel Başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel ve 90 vekil bugün CHP’den istifasını açıkladı. Yeni Parti’nin kuruluş evrakları İçişleri Bakanlığına teslim edilirken Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki vekil dağılımında da değişiklik yaşandı. Vekil sayısı 135’ten 44’e düşen CHP, Meclis’te 5. partiye geriledi. Öte yandan Yeni Parti’ye katılan milletvekillerinin isimleri de belli oldu…

SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişti! CHP 5. sıraya geriledi: İşte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin listesi…
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SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet bataklığına saplanan, mutlak butlan kararı ile 'buhran' yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen bölünme yaşandı! Genel Başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, Yeni Parti için imzayı attı.

SON GRUP TOPLANTISINDA VEDA ETTİ

Salı günü yapılan son grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullanan Özgür Özel, yolsuzluk soruşturmasında ismi şaibeli olan isimlerle yeni partiyi kuracağını açıkladı.

ÖZEL YENİ PARTİ'Yİ KURDU

Dün yapılan kapalı grup toplantısında toplu istifa kararı alınması beklenirken bugün, kritik bir gelişme yaşandı. Özgür Özel 'Yeni Parti'nin kuruluş imzasını attı ve evraklar İçişleri Bakanlığı'na yollandı.

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MECLİS'TE KOLTUK DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Özgür Özel ile birlikte 90 vekilin CHP rozetini atmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekil dağılımında da değişiklik yaşandı. 135 vekili bulunan CHP, 90 vekilin istifası ile 5. sıraya geriledi. Öte yandan Yeni Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri de belli oldu.

ŞAİBELİ İSİMLER YENİ PARTİ'DE!

Özel, yeni partisini yolsuzluk ve rüşvet şüphelisi ekibiyle kurmaya hazırlanıyor. Partinin kurucular listesinde Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat gibi adı şaibe iddialarına karışan isimler yer alıyor. İşte Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'na katılan vekillerin isimleri…

1. AHMET TUNCAY ÖZKAN

2. AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

3. ALİ GÖKÇEK

4. ALİ MAHİR BAŞARIR

5. ALİYE COŞAR

6. ALİYE TİMİSİ ERSEVER

7. ASU KAYA

8. AŞKIN GENÇ

9. AYÇA TAŞKENT

10. AYHAN BARUT

11. AYKUT KAYA

12. AYLİN YAMAN

13. BARIŞ KARADENİZ

14. BEKİR BAŞEVİRGEN

15. BİLAL BİLİCİ

16. BURHANETTİN BULUT

17. BÜLENT TEZCAN

18. CAVİT ARI

19. CEMAL ENGİNYURT

20. CUMHUR UZUN

21. DENİZ YAVUZYILMAZ

22. DENİZ YÜCEL

23. DOĞAN DEMİR

24. EDNAN ARSLAN

25. ELVAN IŞIK GEZMİŞ

26. ENSAR AYTEKİN

27. EVRİM KARAKOZ

28. EVRİM RIZVANOĞLU EMİR

29. EYLEM ERTUĞ ERTUĞRUL

30. FAHRİ ÖZKAN

31. FETHİ AÇIKEL

32. GAMZE TAŞCIER

33. GİZEM ÖZCAN

34. GÖKAN ZEYBEK

35. GÖKÇE GÖKÇEN

36. GÖKHAN GÜNAYDIN

37. HARUN ÖZGÜR YILDIZLI

38. HASAN ÖZTÜRK

39. HİKMET YALIM HALICI

40. İBRAHİM ARSLAN

41. İSMAİL ATAKAN ÜNVER

42. İSMET GÜNEŞHAN

43. İZZET AKBULUT

44. KAYIHAN PALA

45. MAHMUT TANAL

46. MEHMET SALİH UZUN

47. MEHMET TAHTASIZ

48. MELİH MERİÇ

49. METİN İLHAN

50. MURAT BAKAN

51. MURAT ÇAN

52. MURAT EMİR

53. MUSTAFA ERDEM

54. MUSTAFA SARIGÜL

55. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

56. MÜHİP KANKO

57. NAİL ÇİLER

58. NAMIK TAN

59. NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU

60. OKAN KONURALP

61. ORHAN SÜMER

62. ÖZGÜR CEYLAN

63. ÖZGÜR ERDEM İNCESU

64. ÖZGÜR KARABAT

65. ÖZGÜR ÖZEL

66. REŞAT KARAGÖZ

67. SEDA KAYA ÖSEN

68. SERVET MULLAOĞLU

69. SEYİT TORUN

70. SİBEL SUİÇMEZ

71. SUAT ÖZÇAĞDAŞ

72. SÜLEYMAN BÜLBÜL

73. SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ

74. ŞEREF ARPACI

75. TAHSİN OCAKLI

76. TALAT DİNÇER

77. TALİH ÖZCAN

78. TEKİN BİNGÖL

79. TURAN TAŞKIN ÖZER

80. TÜRKAN ELÇİ

81. UĞUR BAYRAKTUTAN

82. ULAŞ KARASU

83. UMUT AKDOĞAN

84. UTKU ÇAKIRÖZER

85. ÜMİT ÖZLALE

86. VELİ AĞBABA

87. YAŞAR TÜZÜN

88. YUNUS EMRE

89. YÜKSEL TAŞKIN

90. ZEYNEL EMRE

91. AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

#ÖZGÜR ÖZEL #CUMHURİYET HALK PARTİSİ #KEMAL KILIÇDAROĞLU #VELİ AĞBABA #ÖZGÜR KARABAT #BURHANETTİN BULUT #TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

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SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişti! CHP 5. sıraya geriledi: İşte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin listesi…
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