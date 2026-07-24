SON DAKİKA… TBMM’de koltuk dağılımı değişti! CHP 5. sıraya geriledi: İşte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin listesi…

MECLİS'TE KOLTUK DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Özgür Özel ile birlikte 90 vekilin CHP rozetini atmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekil dağılımında da değişiklik yaşandı. 135 vekili bulunan CHP, 90 vekilin istifası ile 5. sıraya geriledi. Öte yandan Yeni Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri de belli oldu.