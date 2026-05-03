SON DAKİKA| Tekirdağ’da ’VIP Oda’ tuzağı! 70 milyon liralık şantaj çetesi işte böyle çökertildi...

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet güçleri, Türkiye gündemine oturacak dev bir şantaj ve dolandırıcılık operasyonuna imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren planlı çalışmaları sonucu, sosyal medya üzerinden karanlık bir ağ kuran şebekenin izine ulaşıldı. Çetenin kurbanlarını ağına düşürme yöntemi ise duyanları adeta şaşkına çevirdi.

"VIP ODA" İLE BAŞLAYAN KARANLIK TEZGâH

İddiaya göre şüpheliler, ilk etapta sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli yayınlar açarak hedef kitlesini belirledi. Ağlarına düşürdükleri erkekleri "VIP oda" adı verdikleri özel görüntülü görüşmelere yönlendiren şebeke üyeleri, bu görüşmeleri gizlice saniye saniye kayda aldı. Ardından kurbanlar için kâbus dolu süreç başladı. Kaydedilen mahrem görüntüler, mağdurlara şantaj unsuru olarak sunuldu ve görüntülerin ailelerine, yakın çevrelerine gönderileceği tehdidiyle milyonlarca lira talep edildi.

9 AYDA 70 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şantaj batağına çekilen mağdurlardan koparılan paranın dudak uçuklatan boyutu, yapılan teknik ve mali incelemelerde gün yüzüne çıktı. Şebekenin sadece 9 aylık bir süre zarfında yaklaşık 70 milyon TL'lik devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Görenlerin gözlerine inanamadığı bu haksız kazancın izini kaybettirmek isteyen şüphelilerin, elde ettikleri milyonları hızla kripto varlık piyasalarına aktardığı ortaya çıktı.

5 İLDE ŞAFAK BASKINI VE 11 TUTUKLAMA

Şebekenin tüm faaliyetlerini deşifre eden emniyet güçleri, operasyon için düğmeye bastı. Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Nefes kesen operasyonda, 9'u kadın olmak üzere toplam 16 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve 2 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken emniyet yetkilileri, vatandaşları sosyal medya üzerinden gelen "özel görüşme" ve tanınmayan kişilerin görüntülü arama tekliflerine karşı bir kez daha kesin bir dille uyardı.

