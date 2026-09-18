SON DAKİKA | Tekirdağ’da yangın paniği: Alevler korkuttu!

SON DAKİKA | Edinilen bilgilere göre, Yeşilsırt Mahallesi gölet mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.