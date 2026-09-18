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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:19

SON DAKİKA | Tekirdağ’da yangın paniği: Alevler korkuttu!

SON DAKİKA | Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt Mahallesi’nde gölet mevkiindeki çatak alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahelesi sürüyor.

İHA Yaşam
SON DAKİKA | Tekirdağ’da yangın paniği: Alevler korkuttu!
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SON DAKİKA | Edinilen bilgilere göre, Yeşilsırt Mahallesi gölet mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve müdahale araçları, rüzgar nedeniyle hızla ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Tarım arazilerine ve çevreye yayılma riski bulunan yangını söndürmek için ekiplerin sahadaki yoğun mücadelesi devam ediyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TEKİRDAĞ #MURATLI #YANGIN

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SON DAKİKA | Tekirdağ’da yangın paniği: Alevler korkuttu!
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