SON DAKİKA… Tekno bağımlılık okullardan araştırılmaya başlandı! Risk belirlenecek ardından korumaya alınacak

BAĞIMLILIK OLUŞMADAN MÜDAHALE

Verilerin toplanmasının ardından hedef, riskli davranışların erken fark edilmesi. Öğretmen ve ailelere yönelik psikoeğitim programlarına teknoloji ve kumar bağımlılığı modülleri eklenirken, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik rehberlik çalışmaları da genişletildi. Dijital farkındalık çalışmalarının ölçeği de dikkat çekti. Bilinçli, güvenli ve etkin bilişim teknolojisi kullanımı konusunda düzenlenen eğitim, seminer, yürüyüş ve stant faaliyetlerine 12 milyon 692 bin 574 öğrenci, 759 bin 667 veli ve 325 bin 606 öğretmen katıldı.