SON DAKİKA: Telefon bağımlısı Barış’tan sevindiren haber! 23 yaşında 3 yıldır evde! Tırnaklarını kesmiyor banyo yapmıyordu...

"YİNE TEMBEL GİBİ TAKILACAĞIM" SÖZLERİ ENDİŞE YARATTI

Yaşanan değişime rağmen Barış'ın depresif ruh halinin devam ettiği gözlemlendi. Gencin, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım" demesi, sürecin zorluğunu gözler önüne serdi. Ancak Barış'ın, "İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım" sözleri, tedaviden alınacak verim için umut ışığı oldu.