SON DAKİKA: Telefon bağımlısı Barış’tan sevindiren haber! 23 yaşında 3 yıldır evde! Tırnaklarını kesmiyor banyo yapmıyordu...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 10:47

Hatay’da yaşanan deprem felaketinin ardından yaşama küserek kendisini eve kapatan 23 yaşındaki Barış Özbay’ın hikayesi Türkiye’yi derinden etkiledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın emriyle harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, saatler süren görüşme sonunda Barış’ı ikna etti. 3 yıl sonra ilk kez tıraş olup banyo yapan gencin ilk sözleri ise "Ben bir şey yapmak istemiyorum" oldu, ancak yüzündeki değişim umut verdi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hem evini hem de yakınlarını kaybeden Hataylı Barış Özbay (23) ve annesi Semra Özbay'ın zorlu mücadelesi, tüm ülkenin dikkatini çekti. Depremin ardından derin bir travma yaşayan Barış, okuduğu üniversiteyi yarıda bıraktı ve 3 yıla yakın süredir Defne ilçesindeki evinden hiç çıkmadı. Yaşama hevesini kaybeden genç, sanal dünyaya bağımlı hale geldi; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi en temel öz bakım ihtiyaçlarını gideriyordu.

VALİ MASATLI HAREKETE GEÇİRDİ: DEVLET EL UZATTI

Barış'ın yaşadığı dramın kamuoyunda yankılanması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı bizzat duruma el koydu. Vali'nin talimatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri derhal Barış'ın evine yönlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım'ın açıklamasına göre, akşam saatlerinde Vali Masatlı'dan gelen talimat üzerine ekipler, Barış'ı yeni bir hayata ikna etmek için yoğun bir çaba başlattı.

ZORLA GÖTÜRÜLDÜ, BANYO YAPMAK GÜZEL GELDİ

Saatler süren görüşmelerin ardından Barış, ekipler tarafından ilk adımı atmaya ikna edildi. İl Müdürü Yıldırım, o anları şöyle anlattı: "Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık. Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik."

Barış Özbay, 3 yıl sonra yaşadığı bu yeniliklere dair hislerini şu sözlerle ifade etti: "Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum."

"YİNE TEMBEL GİBİ TAKILACAĞIM" SÖZLERİ ENDİŞE YARATTI

Yaşanan değişime rağmen Barış'ın depresif ruh halinin devam ettiği gözlemlendi. Gencin, "Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım" demesi, sürecin zorluğunu gözler önüne serdi. Ancak Barış'ın, "İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım" sözleri, tedaviden alınacak verim için umut ışığı oldu.

TEDAVİ VE DESTEK SÜRECİ BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, devlet desteğinin devam edeceğini belirterek atılacak adımları sıraladı: Sağlık Kontrolü: İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Barış'ın evine gelerek özellikle bedensel ve egzama gibi rahatsızlıkları için gerekli muayeneleri yapacak. Ev Temizliği: Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Barış'ın yaşadığı evi temizleyerek daha sağlıklı bir ortam sağlayacak.

Psikolojik Destek: Kurumun psikososyal destek ekipleri, Barış'ın sanal bağımlılığından kurtulması ve yaşama tutunması için sürekli destek sunacak. İl Müdürü Yıldırım, Barış'ın ilk direncine rağmen günün sonunda kurumu ziyarete gelmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Barış'ın daha iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını kaydetti.

