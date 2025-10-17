Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç; 3 yıl sonra ilk kez duş alıp, tıraş oldu! | Video 17.10.2025 | 10:38 Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, 3 yılın ardından ilk defa dışarıya çıktığı günde; hem tıraş oldu hem de banyo yaptı. Barış’ın yıllar sonra yaşadığı yeniliklere karşı ilk söylediğiyse; " Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden ve Defne ilçesinde yaşamlarını sürdüren 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından hayata birlikte tutunarak yaşamlarını sürdürüyor. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel gereksinimlerini yerini getiriyordu. Barış'ın yaşadıklarının Türkiye'nin gündemine oturması üzerine Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatlarıyla ekipler harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış'ı yeni bir yaşama başlamaya yönelik ilk adımı atması için ikna ettiler. Saatler süren görüşmenin ardından Barış, Engelli Yaşam Merkezi'ne getirilerek önce tıraş edildi ve sonrada banyo yaptırıldı. Depremden sonra 3 yılın ardından ilk defa banyo yapıp tıraş olan Barış, "Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler, saç ve sakal tıraşı oldum ve banyo yaptım" dedi.Üç yılın ardından ilk defa banyo yapmak için zorla götürüldüğünü ifade eden Barış Özbay, durumdan mutlu olduğunu söyleyerek "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem" dedi."Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık, Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik ve bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek"Barış'ı 3 yılın ardından hamama götürülüp banyo yaptırıldığını ve tıraş olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, "İhlas Haber Ajansı'nın Barışla ilgili haberi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak haberdar olduk. Kurum ekiplerimiz tarafından aileye hane ziyaretinde bulunduk. Barış'ın depremden bu tarafa evden dışarıya çıkma, banyo yapma ve tırnaklarını kesme gibi öz bakımına son derece ihmal ettiğini tespit ettik. Akşam saatlerinde sayın Valimiz Mustafa Masatlı, bizlerle iletişim kurdu. Haberden Sayın Valimizin bilgisi olmuş ve bize talimat verdi. Kurum olarak tekrardan Barış'ın evinde ziyarette bulunduk. Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık. Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik. Bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Barış'ın evine gelecek. Gencimizin bazı bedensel ve egzama gibi rahatsızlıkları var. Bu hususta sağlık çalışanları gerekli muayeneleri yapacaklar. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden gelip Barış'ın kaldığı evi temizlenecek. İnşallah bizde iyi olacağından umutluyuz. Barış günün sonunda bizi ziyarete geldi. Biz bunu teşekkür olarak algılıyoruz. Barış'ın bugün mutlu olduğunu hissettim ve gördüm. Her ne kadar biraz değişikliklere direnç olsa da bugünün barışa iyi geldiğini gözlemledim. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ve tedaviden sonra Barış'ın daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.