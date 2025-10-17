Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç; 3 yıl sonra ilk kez duş alıp, tıraş oldu! | Video
Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan 23 yaşındaki genç, 3 yılın ardından ilk defa dışarıya çıktığı günde; hem tıraş oldu hem de banyo yaptı. Barış’ın yıllar sonra yaşadığı yeniliklere karşı ilk söylediğiyse; " Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum" oldu.
"BİRAZ DİRENÇ GÖSTERDİM AMA ZORLA BENİ KALDIRIP GÖTÜRDÜLER, SAÇ VE SAKAL TIRAŞI OLDUM VE BANYO YAPTIM"
Üç yılın ardından ilk defa banyo yapmak için zorla götürüldüğünü ifade eden Barış Özbay, durumdan mutlu olduğunu söyleyerek "Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Biraz direnç gösterdim ama zorla beni kaldırıp götürdüler. Saç ve sakal tıraşı oldum, banyo yaptım. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürünün yanına geldik. Bundan sonra da eve geri döneceğim. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, kötü olacağını sanmıyordum ama hiçbir şey değişeceğini düşünmüyorum. Benim sıkıntım rahatsızlığım değil. Ben bir şey yapmak istemiyorum, iyileştikten sonra da bir şey yapmayı isteyeceğimi sanmıyorum. Yine tembel gibi takılacağım. İnsan farklı ve yeni şeyler yapınca rahatlıyor. Yenilik olunca mutluyum ve rahatım. Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem" dedi.
"Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık, Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik ve bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek"
Barış'ı 3 yılın ardından hamama götürülüp banyo yaptırıldığını ve tıraş olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, "İhlas Haber Ajansı'nın Barışla ilgili haberi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak haberdar olduk. Kurum ekiplerimiz tarafından aileye hane ziyaretinde bulunduk. Barış'ın depremden bu tarafa evden dışarıya çıkma, banyo yapma ve tırnaklarını kesme gibi öz bakımına son derece ihmal ettiğini tespit ettik. Akşam saatlerinde sayın Valimiz Mustafa Masatlı, bizlerle iletişim kurdu. Haberden Sayın Valimizin bilgisi olmuş ve bize talimat verdi. Kurum olarak tekrardan Barış'ın evinde ziyarette bulunduk. Barış'ı güzel bir hamama götürüp banyo yaptırdık. Tıraş ettirdik ve kıyafetlerini değiştirdik. Bundan sonra bizim Barış'a desteklerimiz devam edecek. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz Barış'ın evine gelecek. Gencimizin bazı bedensel ve egzama gibi rahatsızlıkları var. Bu hususta sağlık çalışanları gerekli muayeneleri yapacaklar. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden gelip Barış'ın kaldığı evi temizlenecek. İnşallah bizde iyi olacağından umutluyuz. Barış günün sonunda bizi ziyarete geldi. Biz bunu teşekkür olarak algılıyoruz. Barış'ın bugün mutlu olduğunu hissettim ve gördüm. Her ne kadar biraz değişikliklere direnç olsa da bugünün barışa iyi geldiğini gözlemledim. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ve tedaviden sonra Barış'ın daha iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
11:15
01:18
Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 17.10.2025 | 09:36
04:27
03:27
İzmir'de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 16.10.2025 | 16:24
00:55
Adıyaman'da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 16.10.2025 | 15:54
05:46
01:51
01:55
Beylikdüzü'nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 16.10.2025 | 15:25
01:00
03:45
Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 16.10.2025 | 14:26
02:12
00:58
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 16.10.2025 | 13:22
05:18
02:01
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 16.10.2025 | 13:18
01:10
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 16.10.2025 | 12:32
00:28
Samsun’da sahte içki operasyonu: 445 litre etil alkol ele geçirildi | Video 16.10.2025 | 11:11
02:16
02:00
03:29
Akılalmaz işkence! 3 gün boyunca böcek yedirip, dişlerini kırdılar | Video 16.10.2025 | 10:36