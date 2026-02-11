SON DAKİKA: Telegram’daki çocuk istismarı ağı deşifre oldu: Kan donduran "SMA yardımı" kılıfı!

Dünya gündemini sarsan Jeffrey Epstein dosyası büyük yankı uyandırırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca Telegram Platformu üzerinden çocuklara ait müstehcen içeriklerin para karşılığı satıldığı belirlendi.
Yürütülen kapsamlı teknik takip ve analiz çalışmalarında, Telegram platformu üzerinden organize şekilde yürütülen çocuk istismarı içerik ticaretine yönelik önemli bulgular elde edildi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon kapsamında 51 şüphelinin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturma kapsamında "Asilbey" kullanıcı adıyla faaliyet yürüttüğü belirlenen E.G. isimli şüphelinin, 2024 başından 2025 yılına kadar çocuklara ait müstehcen içerikleri satışa sunduğu ve kendi adına açılmış hesaplar üzerinden para trafiğini yönettiği belirlendi.
PARA TRANSFERİNDE ŞEYTANİ YÖNTEM
Dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de para transferlerinde kullanılan yöntem oldu. Şüphelilerin, yasa dışı içerik ticaretini gizlemek için para açıklamalarına "SMA hasta yardım" ibaresini yazdırdığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde bu yöntemi doğruladığı öğrenildi. Mali incelemelerin derinleştirilmesiyle bu açıklama ile para gönderdiği belirlenen toplam 876 kişi tespit edilerek mercek altına alındı. Bu kişiler üzerinden yapılan analizler sonucunda, Türkiye genelinde çok sayıda potansiyel alıcıya ulaşıldı. Ele geçirilen telefon, bilgisayar ve depolama cihazları üzerinde yapılan incelemelerde yüzlerce veri mercek altına alındı.
GÖRÜNTÜLERİ SATTIĞINI İTİRAF ETTİ
Diyarbakır'da kapıcılık yaptığı belirlenen E.G. de ifadesinde tespitleri doğruladı. İfadesinde, "Telegram hesaplarını savaş videoları ve +18 videolar için kullanmaktayım. Bu gruplarda +18 içeriklerin yanı sıra çocuk müstehcenliğine ilişkin görüntüler de paylaşılıyordu. Telegram gruplarını bir arkadaşımla birlikte kurdum. Arkadaşım bana telefon numarası buluyordu bende bu grupları oluşturuyordum. Bu hesapları çocuk müstehcenliğine ilişkin görüntüleri paylaşmak amacıyla kurduk" dedi.
ÖDEMEYİ YAPAN DA DOĞRULADI
Ödemeleri banka yoluyla açıklama kısmına "SMA-hasta yardım" diyerek aldığını da doğrulayan E.G., "Bunun nedeni çocuk müstehcenliğine ait görüntüleri sattığımız belli olmasın diyeydi" dedi. Görüntüleri satın alan şüphelilerden tutuklu M.M. de "Görüntüleri "hasta yardım" açıklaması karşılığında aldığını ifade ederek, "Bana çocuklara ait müstehcen görüntüleri E.G. atacağını söyledi. Görüntü ve videoları satın almak amacıyla "hasta yardım" açıklamasıyla para gönderdim" ifadesini kullandı.