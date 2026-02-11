SON DAKİKA: Telegram’daki çocuk istismarı ağı deşifre oldu: Kan donduran "SMA yardımı" kılıfı!

PARA TRANSFERİNDE ŞEYTANİ YÖNTEM



Dosyanın en çarpıcı ayrıntılarından biri de para transferlerinde kullanılan yöntem oldu. Şüphelilerin, yasa dışı içerik ticaretini gizlemek için para açıklamalarına "SMA hasta yardım" ibaresini yazdırdığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde bu yöntemi doğruladığı öğrenildi. Mali incelemelerin derinleştirilmesiyle bu açıklama ile para gönderdiği belirlenen toplam 876 kişi tespit edilerek mercek altına alındı. Bu kişiler üzerinden yapılan analizler sonucunda, Türkiye genelinde çok sayıda potansiyel alıcıya ulaşıldı. Ele geçirilen telefon, bilgisayar ve depolama cihazları üzerinde yapılan incelemelerde yüzlerce veri mercek altına alındı.