SON DAKİKA... TEM Otoyolu’nda feci kaza! Emniyet şeridinde duran TIR faciaya yol açtı: 1 ölü 3 yaralı

Otomobilden inen İ.M. ile eşi G.M., aracı kontrol ettikleri sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı TIR otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, TIR ise yol kenarındaki ağaçlara çarpıp sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.