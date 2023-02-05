SON DAKİKA | THY’den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından İstanbul kalkışlı-varışlı seyahati bulunan yolculara yaptığı bilgilendirmede 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferin, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı-varışlı 18 seferin Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

Üstün yolcuların uçuşları ile ilgili güncel bilgiyi https://www.turkishairlines.com/tr-int/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti adresinden kontrol etmelerini istedi.