Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi
Giriş Tarihi: 5.2.2023 20:34 Son Güncelleme: 5.2.2023 20:37

SON DAKİKA | THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları (THY) İstanbul’da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın yapacağı 170 seferini iptal ettiğini duyurdu.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA | THY’den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından İstanbul kalkışlı-varışlı seyahati bulunan yolculara yaptığı bilgilendirmede 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferin, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı-varışlı 18 seferin Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edildiğini duyurdu.

Üstün yolcuların uçuşları ile ilgili güncel bilgiyi https://www.turkishairlines.com/tr-int/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti adresinden kontrol etmelerini istedi.

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SON DAKİKA | THY'den yolculara önemli uyarı: 170 sefer iptal edildi
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