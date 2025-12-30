SON DAKİKA | THY’nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

"UÇUŞ EMNİYETİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."