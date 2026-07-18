SON DAKİKA… Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Muğla Bodrum’da 1 top dondurmayı 400 TL’ye satan işletmeye idari işlem!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikayetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları incelenmiştir. Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir. Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz.