SON DAKİKA: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde gözaltı sayısı 5 oldu! Dere kenarında saklanırken yakalandı!

EVDE BULUNAMAYAN MUTLU D. ARANIYORDU

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.'nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı.