Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde gözaltı sayısı 5 oldu! Dere kenarında saklanırken yakalandı!
Giriş Tarihi: 15.3.2025 10:55

SON DAKİKA: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde gözaltı sayısı 5 oldu! Dere kenarında saklanırken yakalandı!

SON DAKİKA: Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, kocasına ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli, 4 çocuk annesi sosyal medya ünlüsü Meltem Menteşeli (33) cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 72 saattir aranan Mutlu D. (35), dere kenarında saklanırken yakalandı. Olaya ilişkin daha önce de Meltem Menteşeli’nin kocası ve 3 kişi gözaltına alınmıştı. Peki Mutlu D. neden saklanıyordu? İşte haberin detayları...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde gözaltı sayısı 5 oldu! Dere kenarında saklanırken yakalandı!

Olay, 11 Mart saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin kocasına ait olduğu belirlendi.

EVDE BULUNAMAYAN MUTLU D. ARANIYORDU

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.'nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Tiktok'ta 33 bin takipçisi bulunan Meltem Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı öğrenildi.

3 GÜN SONRA DERE KENARINDA YAKALANDI

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, kepçe operatörü olduğu öğrenilen ve 3 gündür aranan Mutlu D.'yi Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde dere kenarında saklandığı alanda yakalayıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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SON DAKİKA: Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli cinayetinde gözaltı sayısı 5 oldu! Dere kenarında saklanırken yakalandı!
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