SON DAKİKA… Timur Cihantimur’un davasında ilk duruşma başladı! Murat Aci’nin acılı babasının sözleri yürek burktu: 28 ay sonra pişkince…

"28 AY SONRA İLETİŞİME GEÇMEYE ÇALIŞTI"



Duruşma öncesi Gaziosmanpaşa Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan baba Özer Aci, sanığın cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Aradan 28 ay geçti. Çok uzun bir zaman. Sabırla bekledim, sabrın sonu selametmiş. İnşallah selamete ereceğiz. Sizlerin sayesinde bu noktalara geldik. Şu anda çocukla annesi Amerika'da tutuklu. Herhalde bu mahkemeye yetişmeyecek biraz daha tutuklu kalsınlar. Benim için sevindirici bir olay. Heyecanlıyım daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yaşamakta istemem, kimse de yaşamasın. Hep birlikte göreceğiz ne yaşayacağımızı, gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Benim vicdanımın ve yüreğimin serinlemesi mesele değil, kamuoyunun yüreğinin serinlemesi, yumuşaması önemli. Hep birlikte göreceğiz. Ben davamın arkasındayım. Bu can bu bedenden çıkmadığı müddetçe davamı takip edeceğim. Suç bireyseldir deniliyor, bana göre suçun bireysellikten çıkması lazım. Eğer ehil olmayan bir çocuk suç işlemişse aslına veya üssüne ceza verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu cezaların azalacağına inanıyorum. Burada da bireysellikten eşi öyle karar vermiş. Kendi bileceği bir iştir. Fakat zamanlaması yanlıştır diye düşünüyorum. Karşı taraf iletişime geçmeye çalıştı. 28 aydır neredeydiniz? Niçin irtibata geçmediniz? Bugün mü acılı anne-baba olduğu aklınıza geldi? Benim rahmetli oğlumun arkadaşlarını satın aldığınızda davadan vazgeçirdiğinizde neredeydiniz? Gelinimi satın aldığınızda ben yok muydum? Torunumu 11 ay gibi bir zamandır hiç görmedim. Bu zaman zarfında neredeydiniz? Diye soruyorum kendilerine. Bugüne kadar biz yoktuk da yeni mi var olduk? Anne - baba her zaman vardır var olacaktır" dedi.