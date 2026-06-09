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Giriş Tarihi: 9.06.2026 13:23

SON DAKİKA... Tokat'ta 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın gizemli ölümü: Annesi ile 2 kız kardeşi tutuklandı

Tokat Zile'de 25 yaşındaki Sibel Akpınar yatağında ölü bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Sibel'in anne ve iki kız kardeşi, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

İHA
SON DAKİKA... Tokat’ta 25 yaşındaki Sibel Akpınar’ın gizemli ölümü: Annesi ile 2 kız kardeşi tutuklandı
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Olay, Zile ilçesine bağlı Minare-i Sağır Mahallesi Hürriyet Caddesi Bektaşlar Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan evden gelen kötü kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sibel Akpınar'ı (25) yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Akpınar'ın babası M.A.'nın yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı, genç kadının annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

İddialara göre, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Sibel Akpınar'ın zaman zaman kendisini odasına kilitlediği öne sürüldü. İlk değerlendirmelere göre genç kadının 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayın ardından Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Y.A. ile kız kardeşler S.A. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan anne ve iki kız kardeş, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan tedbir amaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sibel Akpınar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA... Tokat'ta 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın gizemli ölümü: Annesi ile 2 kız kardeşi tutuklandı
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