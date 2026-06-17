SON DAKİKA... Tokat’ta Almus Barajı’nın taşkın riskine karşı yapılmıştı: 9 kilometrelik dev kaya seti kaldırılıyor!

Bölgede günlerdir süren takip ve barajdaki su seviyesinin normale dönmeye başlamasıyla da taşkın riskinin ortadan kalktığı belirtildi. İlçe merkezini korumak adına yerleştirilen 9 kilometrelik dev kaya hattının iş makineleriyle kaldırılması için de çalışma başlatıldı. Ekiplerin bölgedeki önlemleri ve nehir yatağındaki takip çalışmaları ise tedbiren devam ediyor.

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