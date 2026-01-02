Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Tokat'ta kontrolden çıkan TIR eve çarptı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 2.01.2026 11:12 Son Güncelleme: 2.01.2026 11:21

Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın bir eve çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin duvarında maddi hasar oluşurken sürücü yaralandı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı...

DHA Yaşam
Kaza, Reşadiye ilçesi Çerik Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. (50) yönetimindeki 46 NN 555 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan Erol Doğan'a ait müstakil bir eve çarptı.

Kazada TIR sürücüsü yara almadan kurtulurken, çarpmanın şiddetiyle evin duvarında maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın eve çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; TIR'ın önce bahçe duvarına, ardından hızla evin duvarına çarptığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

