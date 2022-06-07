SON DAKİKA TOKAT’TA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Haziran

Tokat'ta korkutan deprem yaşandı. Tokat'ın merkez ilçelerinden olan Pazar'da sabah saatlerinde vatandaş deprem ile uyandı. Kandil Rasathanesi ve AFAD paylaştığı istatistiklerle deprem hakkında bilgiler verdi. Peki, Tokat depremi kaç şiddetinde? İşte AFAD ile son depremler!