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Giriş Tarihi: 7.6.2022 08:30

SON DAKİKA TOKAT’TA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Haziran

SON DAKİKA TOKAT’TA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Haziran

Son dakika Tokat’ta deprem gerçekleşti. Ülkemizin İç Anadolu bölgesinde bulunan ilimizin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Sabah 08.06 sularında gerçekleşen deprem can ve mal kaybı henüz paylaşılmadı. Kandilli Rasathanesi’nin sitesinde yer alan bilgiye göre Küçükbağlar köyünde deprem meydana geldi. Peki, Tokat depremi büyüklüğü kaç? İşte detaylar…

Tokat'ta korkutan deprem yaşandı. Tokat'ın merkez ilçelerinden olan Pazar'da sabah saatlerinde vatandaş deprem ile uyandı. Kandil Rasathanesi ve AFAD paylaştığı istatistiklerle deprem hakkında bilgiler verdi. Peki, Tokat depremi kaç şiddetinde? İşte AFAD ile son depremler!

TOKAT'TA KORKUTAN DEPREM

Sabah 08.06 saatlerin yaşanan deprem yerin 2.2 km altında gerçekleşti. Depremin şiddeti 3.9 büyüklüğünde olduğu AFAD tarafından belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugünün depremlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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SON DAKİKA TOKAT’TA KORKUTAN DEPREM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 7 Haziran
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