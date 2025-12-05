Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Tokat'ta şaşkına çeviren olay! Hiç gitmediği 5 şehirden 18 trafik cezası geldi!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 13:26

SON DAKİKA... Tokat'ta özel halk otobüsü şoförü Şenel Gürses, evine gelen ceza kağıtlarını gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. Hiç gitmediği 5 şehirden 18 adet HGS cezası geldiğini söyleyen Gürses, soluğu savcılıkta aldı...

DHA Yaşam
Kentte özel halk otobüsünde şoförlük yapan Şenel Gürses, hiç gitmediği şehirlerden adına kesilen HGS cezalarıyla şaşkınlık yaşadı. Gürses, e-Devlet üzerinden gelen bildirimlerle durumu fark ettiğini ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden geçiş cezası geldiğini söyledi.

Şenel Gürses, "E- Devlet'e bakarken adıma cezaların yazıldığını gördüm. Kapımda bir aracım var kendim otobüs şoförü olmama rağmen baktım ki evimin önünde duran araca ceza yazılmış. Hepsiyle ilgili itirazda ve suç duyurusunda bulundum.

Savcı beye ifade verdim. 5 tane ilden Adana, Mersin, İstanbul, Kırşehir ve Niğde'den ceza geldi. 18 adet ceza, ben o tarihlerde sürekli şoförlük yaptığım için çalışıyordum. İlk gördüğüm de şok oldum" dedi.

