SON DAKİKA! Tüm hesaplar değişti! Asgari ücret bütün ödeme ve borçlanmaları yenileyecek

YÜZDE 27 ARTIYOR

Yeni asgari ücret nasıl uygulanacak?

Açıklanan yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Peşin maaş alanlara yeni ücret 1 Ocak'ta diğer çalışanlara ise 1 Şubat'ta ödenecek. Ödeme ve borçlanmalara etkileri ise 1 Ocak'tan itibaren başlayacak.

Borçlanma ve ödemeleri nasıl etkileyecek?

İşsizlik maaşı, rapor parası gibi ödemeler brüt asgari ücretten hesaplanıyor. Böylece tüm ödemeler yüzde 27 artmış oldu. Gün satın almak için doğum, askerlik gibi borçlanmaları yapacak olanlar da en az brüt asgari ücret üzerinden ödeme yaptığı için miktarlar arttı. Ayrıca yeni yasa gereği oranlar yüzde 45'e yükseltildi.

Ödemelerdeki değişiklikler nasıl oldu?

2026 yılı için vatandaşlara yapılan tüm ödemeler yeniden hesaplanacak.