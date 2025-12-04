SON DAKİKA! Tüm ödemeler sil baştan! Asgari ücret zammı neleri değiştirecek?

KOMİSYON HANGİ VERİLERE BAKACAK?

İşçilerin geçim endeksleri, istihdamın korunması, işveren maliyetleri tartışılıyor. Ancak rakam belirlenirken her yıl olduğu gibi yine enflasyon rakamları en önemli veri olacak. Ayrıca birçok kurumdan gelen rakamlar da değerlendirilecek.

ENFLASYON ETKİSİ NASIL OLACAK?

Bu yıl için enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından yüzde 31 ile 33 aralığında tahmin edilmişti. Orta Vadeli Program ise yüzde 28.5 oranında enflasyon tahmininden bulunmuştu. Bu rakamlar ile gelecek yılın enflasyon rakamları değerlendirilecek.