SON DAKİKA… Tüm zincir marketlerde satılıyor! Evinizde varsa hemen çöpe atın: Beyaz peynirin içinden ölümcül bakteri çıktı!

BEBEKLER VE YAŞLILAR İÇİN ÇOK RİSKLİ

Listeria bakterisi, az pişmiş et ürünlerinde, taze sebze ve meyvelerde, dondurulmuş gıdalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde görülebiliyor. Sağlıklı yetişkinlerde genellikle hafif bir mide bulantısı veya gribal enfeksiyon ile geçilse de özellikle hamile ve bebeklerde, yaşlılarda ya da kronik rahatsızlığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda hayati tehlikelere neden olabiliyor.