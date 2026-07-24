SON DAKİKA… Tüm zincir marketlerde satılıyor! Evinizde varsa hemen çöpe atın: Beyaz peynirin içinden ölümcül bakteri çıktı!

SON DAKİKA… Türkiye'nin en büyük süt üreticilerinden biri olan Tahsildaroğlu markası, bakteri skandalıyla gündeme geldi.
PEYNİRİ YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI
16 Haziran'da kanser hastası bir vatandaş zincir marketten aldığı Tahsildaroğlu markasına ait Klasik Kırık Beyaz Peyniri yedikten sonra gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye gitti. Tahsildaroğlu'nun peynirinden zehirlendiğini düşünen vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ortaya çıkan gerçek şoke etti.
PEYNİRDEN LİSTERİA BAKTERİSİ ÇIKTI!
İncelemeler sonucu peynirde hayati sonuçlar doğurabilen listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bakteri tespit edilen ürün ile aynı parti numarasına sahip peynirlerin tamamı hakkında toplatma kararı verildiğini ve ürünlerin imha edildiğini belirtti.
BEBEKLER VE YAŞLILAR İÇİN ÇOK RİSKLİ
Listeria bakterisi, az pişmiş et ürünlerinde, taze sebze ve meyvelerde, dondurulmuş gıdalarda ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinde görülebiliyor. Sağlıklı yetişkinlerde genellikle hafif bir mide bulantısı veya gribal enfeksiyon ile geçilse de özellikle hamile ve bebeklerde, yaşlılarda ya da kronik rahatsızlığı bulunan ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda hayati tehlikelere neden olabiliyor.
EĞER BU BELİRTİLER VARSA...
Uzmanlar özellikle ateş, üşüme ve ürperti, baş ağrısı, ishal ve mide bulantısı, kas ağrıları, bilinç bulanıklığı ve denge kaybı gibi şikayetlerin yaşanması durumunda mutlaka hastaneye başvurulmasını öneriyor.