SON DAKİKA | Türkiye 7.7’lik depremle sarsıldı! Depremin merkez üssü Pazarcık böyle görüntülendi

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremin vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta yüksek bir binadan çekilen videoda, 7.7'lük depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı ve vatandaşların yaşananların paniği içinde çığlık çığlığa yardım talep ettikleri anlar yer aldı.