SON DAKİKA | Türkiye 7.7’lik depremle sarsıldı! Depremin merkez üssü Pazarcık böyle görüntülendi

Saat 04.17 sularında, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği afet, toplam 10 ilde hissedildi. Yaşanan olayın ardından devletin tüm imkanları bölgelere seferber edildi.
EKİPLER ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN TEYAKKUZDA
Arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, çok sayıda göçük ve yıkım haberleri de art arda gelmeye başladı.
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremin merkez üssü Pazarcık'tan görüntüler... | Video
Sert kış şartlarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölge halkı da enkaz altından çıkarılan vatandaşlara yardımcı oluyor.