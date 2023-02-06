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Giriş Tarihi: 6.2.2023 15:50

SON DAKİKA | Türkiye 7.7'lik depremle sarsıldı! Depremin merkez üssü Pazarcık böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremle sarsıldı. Kahramanmaraş dahil 10 ilde şiddetli hissetliden depremde son rakamlara göre 1014 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 bin civarında vatandaş yaralandı. Onlarda binanın yıkıldığı depremin ardından, merkez üssü olan Pazarcık böyle görüntülendi...

SON DAKİKA | Türkiye 7.7’lik depremle sarsıldı! Depremin merkez üssü Pazarcık böyle görüntülendi

Saat 04.17 sularında, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Türkiye'nin kilitlendiği afet, toplam 10 ilde hissedildi. Yaşanan olayın ardından devletin tüm imkanları bölgelere seferber edildi.

EKİPLER ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN TEYAKKUZDA

Arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken, çok sayıda göçük ve yıkım haberleri de art arda gelmeye başladı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremin merkez üssü Pazarcık'tan görüntüler... | Video

Sert kış şartlarında ekiplerin çalışmaları devam ederken, bölge halkı da enkaz altından çıkarılan vatandaşlara yardımcı oluyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Depremin vahameti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta yüksek bir binadan çekilen videoda, 7.7'lük depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı ve vatandaşların yaşananların paniği içinde çığlık çığlığa yardım talep ettikleri anlar yer aldı.

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SON DAKİKA | Türkiye 7.7'lik depremle sarsıldı! Depremin merkez üssü Pazarcık böyle görüntülendi
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