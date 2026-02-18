SON DAKİKA... Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu: Iğdır’da 16 yaşındaki kızı sokak ortasında bıçaklayan saldırgan için hesap vakti!

OLAY ANI KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, D.B.'nin arkadaşlarıyla birlikte yürürken Y.B.'nin yanına yaklaşarak hiçbir şey söylemeden bıçakladığı, ardından bıçağı göstererek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. D.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.