SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşmuştu: Sigara içen 3 yaşındaki çocuğun annesi hakkında karar!

'YERDEN BULDUĞU PLASTİĞİ AĞZINA GÖTÜRMÜŞ'

Anne S.B. mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdur çocuklar benim öz çocuklarım olur. Olay tarihinde düğüne gitmiştik. 3 yaşında olan oğlum E.C.B. yerden bulduğu plastik şeyi ağzına götürmüş. Bu plastikteki dumanı çekerken ben gördüm ve elinden aldım. Ben çocuklarıma yönelik üzerime atılı suçları işlemedim. Ben suçsuzum" dedi.