SON DAKİKA... Türkiye kavruluyor! Sıcaklık 39 dereceyi aştı termometre bozuldu: Güneşte adeta kapkara oldum!

Hava o kadar sıcak ki kuş bile uçmuyor. Termometreyi 40 derecede gördüm, sonra da çalışmadığını fark ettim. İnsan dayanamıyor, termometre nasıl dayansın. Termometre bile dayanamamış, bozulmuş. Gerçekten çok sıcak" dedi.