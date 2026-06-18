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Giriş Tarihi: 18.06.2026 11:53 Son Güncelleme: 18.06.2026 12:00

SON DAKİKA... Türkiye kavruluyor! Sıcaklık 39 dereceyi aştı termometre bozuldu: Güneşte adeta kapkara oldum!

SON DAKİKA... Afrika sıcaklarının etkisi altına giren Türkiye'de sıcaklıklar tavan yaptı. Adana'da bir termometre 39 dereceyi gösterdikten sonra arızalandı! Vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

SON DAKİKA... Türkiye kavruluyor! Sıcaklık 39 dereceyi aştı termometre bozuldu: Güneşte adeta kapkara oldum!
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Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşları olumsuz etkiliyor. Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan termometre, 39 dereceyi göstermesinin ardından arızalanıp bozuldu.

"40 DERECEDE GÖRDÜM, SONRA ÇALIŞMADIĞINI FARK ETTİM"
Parkta arkadaşlarıyla vakit geçiren Azat Erdoğan, sıcak havanın bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirterek, "Yaklaşık iki saattir dışarıdayız. Normalde kumral bir insanım ama sabahtan beri yürümekten güneşte adeta kapkara oldum.

Hava o kadar sıcak ki kuş bile uçmuyor. Termometreyi 40 derecede gördüm, sonra da çalışmadığını fark ettim. İnsan dayanamıyor, termometre nasıl dayansın. Termometre bile dayanamamış, bozulmuş. Gerçekten çok sıcak" dedi.

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"TEMMUZ VE AĞUSTOSTA NE OLUR DÜŞÜNEMİYORUM"
Sıcaktan bunalarak parkta gölgede vakit geçiren Eren Batman ise termometrenin arızalanmasının sıcaklığın etkisini gözler önüne serdiğini ifade ederek, "Parkta dolaşırken su içmeye geldim. Termometrelerin sıcak nedeniyle bozulduğunu gördüm. Daha şimdiden böyleyse temmuz ve ağustosta ne olacağını düşünemiyorum.

Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar zorunlu olmadıkça bu sıcak saatlerde dışarı çıkmamalı. Biz genç olmamıza rağmen zorlanıyoruz" diye konuştu.

#ADANA #SEYHAN #TÜRKİYE

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