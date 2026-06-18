SON DAKİKA... Türkiye kavruluyor! Sıcaklık 39 dereceyi aştı termometre bozuldu: Güneşte adeta kapkara oldum!

"40 DERECEDE GÖRDÜM, SONRA ÇALIŞMADIĞINI FARK ETTİM"
Parkta arkadaşlarıyla vakit geçiren Azat Erdoğan, sıcak havanın bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirterek, "Yaklaşık iki saattir dışarıdayız. Normalde kumral bir insanım ama sabahtan beri yürümekten güneşte adeta kapkara oldum.
"TEMMUZ VE AĞUSTOSTA NE OLUR DÜŞÜNEMİYORUM"
Sıcaktan bunalarak parkta gölgede vakit geçiren Eren Batman ise termometrenin arızalanmasının sıcaklığın etkisini gözler önüne serdiğini ifade ederek, "Parkta dolaşırken su içmeye geldim. Termometrelerin sıcak nedeniyle bozulduğunu gördüm. Daha şimdiden böyleyse temmuz ve ağustosta ne olacağını düşünemiyorum.