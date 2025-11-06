SON DAKİKA: Türkiye’ye fırtına alarmı! 6 kasım perşembe ve 7 kasım cuma günü meteoroloji uyardı: O iller felç olabilir

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı