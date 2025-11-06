SON DAKİKA: Türkiye’ye fırtına alarmı! 6 kasım perşembe ve 7 kasım cuma günü meteoroloji uyardı: O iller felç olabilir

Meteoroloji uzmanları, 6 Kasım Perşembe gününün ülke genelinde hareketli ve tehlikeli geçeceğini belirtiyor. İşte saat dilimlerine göre beklenen kritik durumlar:
6 KASIM PERŞEMBE: EN TEHLİKELİ SAATLER BAŞLIYOR (ÖĞLE: 12:00-18:00)
Perşembe gününün en kritik dönemi öğle saatleri olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar; Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Kütahya, Uşak ve Ankara'nın güney çevreleri dahil olmak üzere geniş bir alanda etkisini şiddetli şekilde gösterecek. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı riski oldukça yüksek. Bölge halkının zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması ve tedbirli olması gerekiyor.
AKŞAM VE GECEYE DİKKAT (18:00-06:00 TSİ)
Akşam saatlerinde yağışlı sistem, İç Anadolu'nun doğusuna doğru hareket etse de, Antalya'nın iç ve batı kıyıları, Isparta, Burdur, Kırşehir ve Konya çevrelerinde etkisini sürdürecek. Batı Karadeniz ve İç Ege'nin bazı noktalarında ise yoğun sis (pus) bekleniyor. Cuma sabahına kadar bu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
SİS UYARISI: MARMARA VE KARADENİZ'DE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞECEK!
Kuvvetli yağışın yanı sıra, Marmara'nın doğu iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri için sis (pus) uyarısı yapıldı. Bolu, Karabük, Zonguldak, Çorum, Samsun ve Bilecik çevrelerinde özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesi kritik düzeyde düşecektir. Sürücülerin bu güzergahlarda hız sınırlarına uyması ve takip mesafesini artırması hayati önem taşıyor.
İSTANBUL İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Türkiye'nin üç büyük metropolünde, 6 Kasım Perşembe günü hava durumu oldukça farklılık gösteriyor. İstanbul'da gün boyunca genellikle parçalı bulutlu bir hava beklenirken, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olarak hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sabah saatlerinde özellikle Trakya çevresinde sis (pus) etkisi hissedilebilir. Ankara ise, günün en hareketli illerinden biri.
Özellikle öğle saatlerinden itibaren başkentin güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek, bu nedenle dikkatli olunmalıdır. İzmir'de ise durum biraz daha sakin; günün büyük bölümü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek, ancak batı ve kuzey çevrelerinde hafif yağış olasılığı bulunuyor. Üç şehirde de sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek olsa da, yağışlı bölgelerde hava hissedilir derecede serinleyebilir.
HAFTA SONUNA DOĞRU HAVA YUMUŞUYOR
Yağışlı sistemin en yoğun dönemi Perşembe ve Cuma gecesi sona eriyor. Hafta sonuna yaklaşırken ülke genelinde havanın sakinleşmesi ve çoğunlukla parçalı bulutlu veya güneşli bir seyir izlemesi bekleniyor. Ancak kuvvetli yağışların ardından sıcaklıklarda yer yer düşüşler görülecektir.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYIMLADI!
Hava durumu tahminlerine göre, Türkiye 6 Kasım Perşembe günü batı kesimlerde (Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun bir kısmı) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve sisli hava ile karışık bir gün geçirirken, sıcaklıklar kıyılarda 33 dereceye kadar çıkacak; Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise genellikle parçalı veya az bulutlu olacak. 7 Kasım Cuma günü de Batı ve İç Ege ile Batı Akdeniz'deki şiddetli yağışlar devam ederken, Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda da yağış beklentisi var, ancak güney kıyılarda sıcaklık 31 derece civarında kalacak. Hafta sonu olan 8 Kasım Cumartesi günü yağışlar Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğu kesimlerine kayarak hafifleyecek ve Batı kıyılarda 25 derece civarında sıcaklıklar beklenirken, 9 Kasım Pazar günü hava genel olarak sakinleşerek Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de parçalı bulutlu bir seyre dönecek, ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer hafif yağışlar görülebilir ve güneyde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Son olarak, 10 Kasım Pazartesi günü ise ülke genelinde hava büyük ölçüde az bulutlu ve açık olacak, sadece Marmara'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde hafif yağış olasılığı bulunurken, güney ve iç Ege'de sıcaklıklar 30 dereceye yakın seyretmeye devam edecek.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?
06 Kasım Perşembe günü Türkiye genelinde hava durumu sabah saatlerinden itibaren batı ve iç bölgelerde oldukça hareketli başlıyor; Marmara'nın batısında yağmur ve iç kesimlerde yer yer sis (pus) etkili olurken, özellikle Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya ve Antalya'nın iç kesimleri başta olmak üzere geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Öğle (12:00-18:00 TSİ) saatlerinde yağışlı sistem şiddetini artırarak Bursa, Kütahya, Uşak, Konya, Ankara'nın güney çevreleri ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde devam edecek ve bazı bölgelerde dolu riski bulunurken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık kalacak. Akşam (18:00-24:00 TSİ) saatlerinde ise kuvvetli yağışlar doğuya kayarak Ankara'nın güneyi, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Isparta, Burdur ve Antalya çevrelerinde yoğunlaşırken, Marmara ve Karadeniz'in bazı iç kesimlerinde (Bolu, Karabük) sisli hava etkisini gösterecek. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece (00:00-06:00 TSİ) ise sağanak yağışlar yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlasa da, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya'nın güney kıyıları çevresinde yerel olarak devam edecek ve Marmara'nın Trakya bölgesi ile İç Ege'de sis hakim olacak.
İL İL HAVA DURUMU VE YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Ege ve Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimeleri ile Aydın ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu