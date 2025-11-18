SON DAKİKA: TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? Cloudflare erişim problemi sonrası yanıt arıyor: Twitter düzeldi mi, ne zaman düzelir?

Cloudflare tarafından hata ile ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

"Cloudflare dahili bir hizmet kesintisi yaşıyor. Bazı hizmetler zaman zaman etkilenebilir. Hizmeti geri yüklemeye odaklandık. Sorun giderildikçe güncelleme yapacağız. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.

Hizmetlerin düzeldiğini görüyoruz, ancak düzeltme çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için müşteriler normalden daha yüksek hata oranları görmeye devam edebilir.

Bu sorunu araştırmaya devam ediyoruz."