SON DAKİKA… Uçak kazasında şehit düşmüştü… Kahraman Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’la ilgili kahreden detay: Çocukluk hayaliymiş…

SON DAKİKA… Dün Gürcistan-Azerbaycan sınırından gelen haber, Türkiye'nin yüreğine kor gibi düştü... Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve kısa bir süre sonra radardan kaybolan C130 tipi askeri kargo uçağının düştüğü açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 askerimiz şehadete ulaştı. O kahramanlardan birisi de Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'dı.
EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI
41 yaşında ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın yeni rütbesini Ağustos'ta aldığı ortaya çıktı.
KAHREDEN DETAY: PİLOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ…
Aile yakını Turgut Özdemir, Yarbay Korkmaz'ın aile yakını, "Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı babası çok değerli bir abim. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine 'Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu. Büyükçekmece'miz kan ağlıyor şu anda. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik" dedi.
KAHRAMAN ASKERİN DAYISI: VATANIMIZ SAĞ OLSUN
Yarbay Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim ise "En son Pazar günü konuşmuştum. Oğlunun doğum günüydü. Dayıcım diye açardı hep telefonu. Vatanını milletini seven biriydi. Yeni yarbaydı. Vatanımız sağ olsun. Diğer ailelere de sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.