SON DAKİKA… Uçak kazasında şehit düşmüştü… Kahraman Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’la ilgili kahreden detay: Çocukluk hayaliymiş…

KAHREDEN DETAY: PİLOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ…

Aile yakını Turgut Özdemir, Yarbay Korkmaz'ın aile yakını, "Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı babası çok değerli bir abim. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine 'Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu. Büyükçekmece'miz kan ağlıyor şu anda. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik" dedi.