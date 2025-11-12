Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Uçak kazasında şehit düşmüştü… Kahraman Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’la ilgili kahreden detay: Çocukluk hayaliymiş…
Giriş Tarihi: 12.11.2025 12:51 Son Güncelleme: 12.11.2025 13:18

SON DAKİKA… Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerimiz şehadete ulaştı. Vatan kahramanlarından biri de Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’dı. Kahraman askerle ilgili yürek yakan detayı ailesi paylaştı…

SON DAKİKA… Dün Gürcistan-Azerbaycan sınırından gelen haber, Türkiye'nin yüreğine kor gibi düştü... Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve kısa bir süre sonra radardan kaybolan C130 tipi askeri kargo uçağının düştüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 20 askerimiz şehadete ulaştı. O kahramanlardan birisi de Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'dı.

Uçak kazasında şehit düşen Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın acı haberi, İstanbul Büyükçekmece'deki evine ulaştı. Kahraman askerin ailenin yaşadığı siteye Türk bayrakları asıldı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

41 yaşında ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın yeni rütbesini Ağustos'ta aldığı ortaya çıktı.

KAHREDEN DETAY: PİLOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ…

Aile yakını Turgut Özdemir, Yarbay Korkmaz'ın aile yakını, "Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı babası çok değerli bir abim. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine 'Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu. Büyükçekmece'miz kan ağlıyor şu anda. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik" dedi.

KAHRAMAN ASKERİN DAYISI: VATANIMIZ SAĞ OLSUN

Yarbay Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim ise "En son Pazar günü konuşmuştum. Oğlunun doğum günüydü. Dayıcım diye açardı hep telefonu. Vatanını milletini seven biriydi. Yeni yarbaydı. Vatanımız sağ olsun. Diğer ailelere de sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

