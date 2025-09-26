SON DAKİKA... Üniversiteli Ayşe Tokyaz canice katledilmişti: Katil Cemil Koç’a yardım eden iki polis hakim karşısında!

SON DAKİKA... İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla 2 polis hakkında iddianame düzenlendi.
Savcılıkta ifade veren Esra Tokyaz, kasten öldürme suçunun şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.
Esra Tokyaz, savcılıkta alınan ifadesinde, 12 Temmuz saat 14:59'da Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberinin olduğunu anlatmıştı. Bu iddialar sonrası yürütülen soruşturmada, ifadeyi paylaşanların Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru şüpheli Necdet Ç., olduğu anlaşıldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI: İŞTE İSTENEN CEZA!
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Temmuz tarihinde Küçükçekmece'de vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin 2 polis memuru hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Necdet Ç. ve Zülfü B.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapisleri istendi.