SON DAKİKA... Üniversiteli Ayşe Tokyaz canice katledilmişti: Katil Cemil Koç’a yardım eden iki polis hakim karşısında!

İDDİANAME HAZIRLANDI: İŞTE İSTENEN CEZA!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Temmuz tarihinde Küçükçekmece'de vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin 2 polis memuru hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler Necdet Ç. ve Zülfü B.'nin 'görevi kötüye kullanma' ve 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapisleri istendi.