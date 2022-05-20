Son dakika: Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltın alındı





DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.