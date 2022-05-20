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Giriş Tarihi: 20.5.2022 07:34 Son Güncelleme: 20.5.2022 07:45

Son dakika: Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltın alındı

İHA
Son dakika: Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltın alındı

Son dakika haberi: Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun dolandırıcılık suçundan aranması sonrası yapılan GBT kontrolünde gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Simge Barankoğlu ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Barankoğlu emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sev edilecek

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bu gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu.



Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.



GÖZALTINA ALINDI
Yapılan GBT incelemesinin ardından Barankoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.

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Son dakika: Ünlü sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltın alındı
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