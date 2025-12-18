SON DAKİKA | Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak, Yusuf Güney, Melisa Döngel...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi.
İREM SAK, DANLA BİLİC, ALEYNA TİLKİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamda, İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı.
KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı.
TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Gözaltına alınan Aleyna Tilki, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Aleyna Tilki'nin avukatı Ayşegül Mermer yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Aleyna Tilki, bugün bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Şuanda edindiğim bilgilere göre evde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.
Şu an için size verebileceğim başka teyitli ve resmi bir bilgi yoktur. İlerleyen saatlerde teyitli bilgilere ulaşıldıkça sizlere bilgi verilecektir. Masumiyeti korumak adına teyitli bilgilerden sonra resmi bir açıklama yapılacaktır. Aleyna Hanım burada" açıklamasında bulundu.
MÜMİNE SENNA'NIN EVİNDE 5 GRAM ESRAR BULUNDU
Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü'yü arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kullandırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Ersoy beraberinde 3 şüpheli daha tutuklanmıştı.
SONUÇLAR POZİTİF
Dosyada adı geçen diğer isimlerin Adli Tıp Kurumu raporları sonuçlanmıştı. Aralarında tanınmış ekran yüzlerinin de bulunduğu kişilerin uyuşturucu testi sonuçlarında göre,Mehmet Akit Ersoy, Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan, Buse Öztay ve Ela Rümeysa Cebeci'nin alınan örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmişti.
ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANDI
Bunun beraberinde uyuşturucu testi pozitif çıkan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, dün savcılık ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etmek" suçlamasından tutuklanmıştı. Yine aynı gün savcılığa ifade veren tutuklu fenomen Sercan Yaşar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti.
GARİPOĞLU VE ATEŞ'E YAKALAMA KARARI
Gelişmeler yaşanmaya devam derken Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun amcasının oğlu Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ateş'in Şevval Şahin ile sevgili olduğu Eylül ayında "resmi hizmete mahsustur" yazılı bir araçla görüntülenmesi sonucu hakkında yasal işlem başlatıldığı biliniyor.
