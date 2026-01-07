SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 5 Ocak günü yeni bir dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ili başta olmak İzmir, Denizli, Muğla dahil 4 ilde 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak', 'Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı.

26 GÖZALTI

Operasyon kapsamında ünlü oyuncu Doğukan Güngör, şarkıcı Alya Şahinler, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak, "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy ,Türkiye Karate şampiyonu ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Gözde Anuk, fenomenler Berna Arıcı, model Duygu Açıksöz, Özge Bitmez, şarkıcı Nevin Şimşek'in de olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

19 TUTUKLAMA TALEBİ

Dün Adli Tıp Kurumuna götürüler kan ve saç örneği veren şüpheliler bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.